Luigi DI Maio, ministro degli Esteri, ha criticato con un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook l'operato degli stati che non hanno riaperto le proprie frontiere agli italiani: "In questi giorni ne ho sentite davvero tante sull'Italia. Non mi sembra il momento di fare polemiche, ma una cosa voglio dirla chiaramente: esigiamo rispetto. Se qualcuno pensa di trattarci come un lazzaretto allora sappia che non resteremo immobili. Serve una risposta europea perché se si agisce in maniera diversa e scomposta viene meno lo spirito Ue. E crolla l'Europa".