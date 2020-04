C'è chi dice no. Le decisioni del Governo sulla fase due hanno lasciato l'amaro in bocca a molti. Tra questi l'agente di Riccardo Orsolini Donato Di Campli. L'agente ha scritto su Facebook: "E’ arrivato il momento della disobbedienza.

Non posso capacitarmi che questo Governo non abbia la percezione di quello che quotidianamente le persone normali, professionisti,imprenditori, industriali stanno vivendo. Con il Covid noi dovremmo conviverci e Conte ed i suoi accoliti non possono impormi come farlo. Io non sono scemo e come me non lo sono la maggior parte degli italiani. Non permetto ad epigoni come Buonafede, Crimi, Spadafora, Di Maio, Zingaretti e compagnia bella di portarmi sul lastrico e dissipare i sacrifici di una vita.... Di democrazia oramai non c’è più nulla in questa nazione. Chi ha scritto la nostra costituzione si sta rivoltando nella tomba. E’arrivato il momento della protesta di massa e della disobbedienza!!!"