La Sampdoria ha comunicato che ci sono diversi casi positivi al Coronavirus, da Gabbiadini ai quattro annunciati ieri.“Ciao amici… Purtroppo sono risultato positivo al COVID-19.Questo mostro invisibile ci sta colpendo indistintamente, ma adottando le giuste misure e seguendo la direttiva sanitarie, possiamo vincere la nostra più grande partita e tornare più forti di prima. Un abbraccio a tutte le persone contagiate e un ringraziamento a tutti i medici che ci stanno aiutando”, scrive Fabio. In bocca al lupo e ti aspettiamo presto in campo!".Poco dopo, è arrivato anche quello del terzino blucerchiato: "Sfortunatamente sono risultato positivo al Covid-19. Sto bene, ma nonostante le precauzioni, non sono riuscito a evitare l'infezione da virus. Vi chiedo di restare a casa". ​​