Un messaggio in turco e un altro in italiano. Anche Merihscende in campo per la sensibilizzazione verso il coronavirus: "Seguiamo le regole e stiamo a casa". Un post, il suo, che fa il pari con quanto pubblicato da Cristiano Ronaldo (leggi qui). Demiral approfitterà del periodo di quarantena per recuperare dal brutto infortunio patito ormai qualche mese fa, al quale ha fatto seguito l'operazione al ginocchio. Tempo di riposo, ma sul serio, per il turco. Che invita tutti a restare a casa. In qualche modo.