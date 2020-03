Messaggio di Merih Demiral su Twitter dopo la positività di Rugani al Coronavirus: "Il nostro club ha preso alcune decisioni per motivi precauzionali. Quindi continuerò il mo lavoro a casa per un po '. La mia salute va bene e non c'è niente di panico. Grazie a coloro che hanno fornito il loro supporto. Si prega di prendere le misure necessarie". Demiral si stava allenando alla Continassa per recuperare da un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori dai campi di gioco per diversi mesi.

#Covid_19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim.

Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın. #iorestoacasa — Merih Demiral (@Merihdemiral) March 12, 2020