L'ex numero dieci della Juventus Alex Del Piero ha detto la sua sul Coronavirus che sta condizionando l'andamento della stagione: " La situazione attuale della Serie A è un po' complicata. La cosa più ovvia sarebbe ripartire il prima possibile tenendo la salute come priorità, e facendo slittare tutto di un mese o due con il punto di domanda sugli Europei. Si deve cercare di cambiare la data. I contratti in scadenza? Bisogna usare il buon senso, a tutti i livelli. Stiamo affrontando un'emergenza mondiale al di sopra delle responsabilità di chiunque. Tante persone purtroppo dovranno avere a che fare con problemi economici, il calciatore fortunatamente non ha questo problema ed è un grande vantaggio. Sotto l'aspetto sportivo non cambierà nulla, torneranno con grande voglia di giocare anche se forse un po' meno allenati".