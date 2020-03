Ieri il Consiglio dei ministri ha varato il decreto ‘Cura Itala’, provvedimento con cui il governo metterà a disposizione le misure economiche per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Stanziati aiuti per medici, famiglie, lavoratori ed imprese, con un’iniezione di sostegno all’economia da circa 25 miliardi e finanziamenti mobilitanti per 350 miliardi. Tuttosport fa il punto delle misure dedicate allo sport. “È prevista la sospensione dei versamenti dei canoni: il provvedimento consente alle Associazioni sportive dilettantistiche di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento de canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti sospesi verranno versati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Altra misura l’indennità ai collaboratori sportivi: il provvedimento prevede un fondo per la copertura delle indennità perdute dai collaboratori sportivi nel periodo di emergenza Covid-19. Infine, il potenziamento del piano ‘Sport e periferie’ rivolo ai comuni”.