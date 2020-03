Sono state comunicate le date in cui si disputeranno le partite rinviate per l’emergenza Coronavirus. La Divisione Calcio Femminile, oltre ai recuperi, ha anche ufficializzato lo slittamento dei match di Coppa Italia e il rinvio di alcune gare del Campionato Primavera in programma domenica 8 marzo.



Serie A TIMVISION

Si è stabilito che Milan-Fiorentina, l’unico match rinviato nel corso dell’ultima giornata di campionato, si giocherà domenica 5 aprile (ore 12.30, diretta su Sky Sport) allo Stadio Brianteo di Monza.



Coppa Italia TIMVISION

L’unica partita dei Quarti di finale di ritorno disputata regolarmente è stata Roma-San Marino Academy. Le altre tre sfide in programma, Juventus-Empoli, Sassuolo-Florentia e Fiorentina-Milan, saranno recuperate martedì 17 marzo, mentre le semifinali di andata saranno posticipate al 1° aprile.



Serie B

Sono 7 le partite rinviate nel corso della 15ª e 16ª giornata. Le date dei recuperi sono le seguenti:

- Domenica 15 marzo alle 14.30 verrà completata la 15ª giornata: in campo Cesena-Riozzese, Napoli Femminile-Lady Granata Cittadella e Fortitudo Mozzecane-Roma Calcio Femminile;- Domenica 5 aprile alle 15 verrà completata la 16ª giornata: in campo Lady Granata Cittadella-Cesena, Riozzese-Novese, Permac Vittorio Veneto-San Marino Academy e Fortitudo Mozzecane-Ravenna Women.



Campionato Primavera

Oltre a quelle già rinviate nelle settimane precedenti, verranno rinviate tutte le gare del Girone 1 e una del Girone 2 (San Marino Academy-Roma Calcio Femminile) in programma domenica 8 marzo (9ª giornata di ritorno). Le date delle partite da recuperare sono le seguenti:

- Girone 1: Permac Vittorio Veneto-Tavagnacco (3ª giornata di ritorno) si disputerà mercoledì 18 marzo alle 19.

Hellas Verona Women-Lady Granata Cittadella, Permac Vittorio Veneto-Ravenna Women e Tavagnacco-Riozzese (7ª giornata di ritorno) si disputeranno domenica 22 marzo alle 14.30.

Riozzese-Hellas Verona Women, Lady Granata Cittadella-Inter, Orobica Calcio Bergamo-Permac Vittorio Veneto, Ravenna Women-Sassuolo e Juventus-Tavagnacco (8ª giornata di ritorno) si disputeranno domenica 29 marzo alle 14.30.



- Girone 2: Florentia San Gimignano-Cesena (4ª giornata di ritorno) ed Empoli Ladies-Fiorentina Women’s (6ª giornata di ritorno) si disputeranno domenica 22 marzo alle 14.30.

Pink Bari-Florentia San Gimignano (7ª giornata di ritorno) si disputerà domenica 5 aprile alle 11.

Cesena-Pink Bari ed Empoli Ladies- San Marino Academy (8ª giornata di ritorno) si disputeranno domenica 29 marzo alle 14.30.