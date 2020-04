L’ex ct dell’Albania Gianni De Biasi ha rilasciato un’intervista a La Stampa, parlando della possibile ripresa della Serie A: “Sarà un’esperienza nuova per tutti, ma prima di ragionare sulle modalità di ripresa bisogna accertarsi che tutti i calciatori stiano bene. Perciò servono test per verificare se si sono sviluppati gli anticorpi contro il coronavirus e tamponi per escludere positività. Prima viene la salute, poi si potrà tornare. Gli allenamenti saranno svolti in piccoli gruppi e distanziati, con la speranza di tornare ad una sorta di normalità. Ci sono ancora tre settimane e la situazione può migliorare. Lo ripeto, il calcio al momento non è la priorità, prima di tutto c’è la salute pubblica. Se ci saranno le condizioni di sicurezza per giocare, bene. Altrimenti se bisogna proseguire solo per fare delle graduatorie non ha senso”.