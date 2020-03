Non è un momento semplice per l’Italia, colpita duramente dall’emergenza dovuta al virus Covid19. Molti i messaggi di vicinanza per la nostra nazione, tra cui quello dell'ex calciatore della Juventus, Edgar Davids. Il giocatore olandese, che per diversi anni ha militato nel campionato italiano, ha voluto mostrare la sua vicinanza al popolo italiano sui social, con un post su Twitter: 'Forza Italia', il testo del messaggio. Un messaggio che sicuramente fa capire quanto l'ex Juve sia rimasto affezionato alla nostra Italia.