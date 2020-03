I giocatori della Juventus continuano la loro quarantena, tra allenamenti e relax con la famiglia in attesa di capire quando può ricominciare un campionato congelato con la squadra di Sarri al primo posto a +1 sulla Lazio seconda. I social sono una porta aperta nella vita privata dei giocatori, in questi giorni vi stiamo raccontando i tanti post e storie che i bianconeri pubblicano, e anche il terzino brasilianooggi ha voluto far vedere ai suoi follower come si allena, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram mentre lavora sul suo fisico.