L'Italia è in piena psicosi Coronavirus, dal prossimo fine settimana il campionato di Serie A si giocherà molto probabilmente a porte chiuse ma stando a quanto riportano i media francesi non sono in programma limitazioni per i tifosi della Juventus che decideranno di andare a Lione per assistere all'andata degli ottavi di finale di Champions League. "Viene mantenuto il movimento dei sostenitori italiani a Lione. Non esiste un ordine di divieto. Non ci stiamo muovendo verso questa ipotesi", scrive il quotidiano francese citando autorità locali. Al momento, quindi, non sono in discussione limitazioni per i tifosi della Juve che vorranno sostenere i bianconeri. Si immagina che saranno circa 2000. "Esistono relazioni costanti tra lo Stato, la Prefettura del Rodano, l'Agenzia sanitaria regionale e la UEFA - continuano le autorità interpellate dal quotidiano francese - facendo attenzione a non diffondere alcun messaggio che porti al panico. Domenica sera, la UEFA ci ha detto di seguire da vicino la situazione e di essere in contatto con i club e le autorità responsabili".​ CONFINI - E mentre Eric Ciotti, un parlamentare francese, chiede la chiusura dei confini tra Italia e Francia il ministro della saluta transalpino Olivier Veran cerca di calmare gli animi: ​“Non avrebbe alcun senso", la sua risposta. Intanto questa mattina ​è stato bloccato proprio a Lione un bus proveniente dall'Italia. In particolare, sarebbe stato fermato un mezzo della compagnia Flixbus, e sono in tanti i tifosi bianconeri che faranno la stessa tratta per raggiungere il Groupama Stadium tra martedì e mercoledì per la partita di Champions League tra la Juve e il club di Garcia. Lo stop del mezzo è scattato dopo che una passeggera ha chiamato la polizia, allarmata dalla forte e anomala tosse dell'autista. I passeggeri sono stati bloccati questa mattina all'autostazione di Perrache e al momento restano confinati.