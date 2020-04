Dalla Cina un'importante novità per la lotta al coronavirus: sono stati ottenuti due farmaci ad hoc. La notizia in una nota Ansa:



"Ottenuti due farmaci specifici, progettati e sintetizzati per combattere il nuovo coronavirus SarsCoV2 attaccando l’enzima proteasi, che il virus utilizza per moltiplicarsi. Pubblicato sulla rivista Science, il risultato è stato ottenuto dal gruppo di Wenhao Dai, dell’Accademia Cinese delle Scienze".