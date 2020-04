Aumenta in Germania la lista di club che torna ad allenarsi, non più fra le mura di casa in quarantena, ma al centro sportivo. Come riporta l'Equipe, dopo Wolfsburg, Lipsia e Borussia Dortmund, anche il Bayern Monaco riprenderà le attività da domani, applicando misure legate al coronavirus. La squadra si riunirà in cinque gruppi composti da quattro persone. Le sessioni avverranno in momenti diversi per ogni gruppo, così da evitare possibili contatti. La formazione si svolgerà su quattro campi separati. Infine, dopo l’allenamento, ad ogni calciatore sarà dato un pasto da portare via, e dovrà fare la doccia a casa.