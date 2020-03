Sono giornate difficili per il mondo intero e per l'Italia in particolare, la battaglia con il Coronavirus continua e a casail tempo si passa anche trovando il tempo per una preghiera. L'esterno colombiano della Juventus ha postato una foto insieme alla famiglia citando un passaggio della Bibbia: "È tempo di cercare altro in Dio e di stare in famiglia, vi sfido a mettere una foto con la vostra Bibbia e un passaggio che vi ha dato speranza in questo momento. Isaia 41:10 Non aver paura, perché io sono con te; non scoraggiarti, perché io sono il tuo Dio. Ti darò forza e ti aiuterò; Ti terrò con la mia vittoriosa mano destra".