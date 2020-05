La crisi si fa sentire...anche sui social. Come analizzato da Leggo, la pandemia ha tolto avuto effetto anche sulle pagine social di calciatori ma soprattutto squadre di Serie A. Se, infatti, resistono i top player come Ibra, Cristiano Ronaldo o Zaniolo, altri come Immobile, Insigne e Dzeko calano. Ma sono i club a raccogliere i cocci sulle varie piattaforme social



SOCIAL CROLLO - La pagina Facebook della Juve, ad esempio, è scesa da una media di 2.900 commenti quotidiani a circa 700. Al Milan era attribuita una media di 4.300 commenti al giorno, adesso siamo intorno ai 670. ​L’Inter è in perdita di 1100, gli interventi dei tifosi del Napoli si sono ridotti di due terzi. Anche quelli di Lazio e Roma hanno subito gli stessi ingenti cali: quasi 2/3 dei commenti. Crollo dell'Atalanta: quasi il 90% dei commenti in meno.