C'è sempre un'ipotesi peggiore, rispetto alla peggiore delle ipotesi che si possono mettere in preventivo. Quello che abbiamo imparato, al tempo del, è che non esistono certezze che possano durare più di qualche ora., veloce, come velocemente si sta diffondendo l'epidemia influenzale portata dal Covid-19: la sospensione del campionato, come ha ufficialmente chiesto il Coni al governo. Ad un timore come questo, non possono che conseguire mille domande, tra chi guarda al regolamento e chi, ancora, faticherebbe a credere a questa possibilità.Così, ecco che cominciano a circolare le voci.Non esiste, appunto, una soluzione codificata che possa sbrogliare questa situazione: quindi, i calcoli servono a poco, perché qualora dovesse succedere, servirà una commissione straordinaria della Federazione per mettere mano al regolamento. Questo non è un cavillo da poco, perché effettivamente renderebbe ogni possibilità una strada percorribile.Come, ad esempio, quella che il campionato si recuperi in estate, al posto degli Europei che, nel caso, verrebbero rinviati. Una soluzione particolare, per un caso altrettanto strano com'è il coronavirus. In tal caso sarà difficile gestire gli allenamenti - i giocatori ora andrebbero in pausa? -, se e quando dovesse svolgersi in assoluta tranquillità. Per questo, c'è un'altra ipotesi che imperversa nelle ultime ore.E le retrocessioni? Già perché se per le prime 5, tutto sommato, l'attuale classifica potrebbe rispettare una previsione quasi fedele dell'andamento del campionato finora, lo stesso discorso potrebbe non valere in coda alla classifica, dove c'è bagarre. Oppure, anche per gli ultimi due piazzamenti Europa League, con troppe squadre in corsa per decidere che la classifica finale sia quella della 24esima giornata (l'ultima giocata per intero, insieme alla 26esima).Ecco in sintesi quali sono le possibilità, premesso che la Figc dovrà, innanzitutto, rimettere mano al regolamento che non prevede nulla in caso di chiusura anticipata del campionato: la prima ipotesi, è lo slittamento degli Europei, così da permettere alle squadre di recuperare in estate quanto manca del campionato.Infine, ci sarebbe anche la possibilità di compressare quel che resta da giocare in un tour de force di una partita ogni due giorni, ma si tratterebbe di un compromesso difficilmente accettabile dalle società.

