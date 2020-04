La Serie A cercherà in ogni modo di ripartire come confermato ieri dal presidente Federale Gabriele Gravina . E tra pochi giorni sarà proprio lui ad inviare un protocollo per la ripresa ai ministri Spadafora (Sport) e Speranza (Salute). Come scrive La Gazzetta dello Sport "nel protocollo sono definite nel dettaglio le modalità della ripresa riservata al gruppo-squadra. Oltre ai giocatori, vanno considerati tecnici, medici, fisioterapisti, magazzinieri, e altro personale che sarà necessariamente coinvolto. In totale, dalle 50 alle 70 persone. L’obiettivo è quello di un gruppo “negativizzato” e costantemente monitorato.Mangiare insieme, dormire in stanze doppie, sarà ugualmente possibile"."Nella seconda fase interverrà un altro protocollo con cui verrà “rotto” il gruppo-squadra: verrà spiegato come ognuno dovrà comportarsi una volta rientrato a casa e verranno definiti anche i dettagli relativi a trasferte e spostamenti. Nel frattempoin cui all’allenamento in piccoli gruppi segue il ritorno a casa (dove si fa anche la doccia post seduta).Camere pronte. In ritiro servirà massima cura, per cui certi lussi non saranno più concessi: il cameriere che al tavolo serve la pasta in bianco ai calciatori? No, meglio disporsi in fila al buffet e riempirsi il piatto da soli. E se salta il collegamento della play station meglio arrangiarsi con le istruzioni a portata di mano: sono riparazioni non strettamente necessarie, per cui è meglio non far entrare un tecnico in ritiro". Per quanto riguarda la Juve il ritiro si terrà al J Hotel che sarà ovviamente chiuso al pubblico e non avrà la possibilità, quindi, di offrire pacchetti come la "Black & White Experience" che comprende cena, pernottamento, visita guidata al museo e allo Stadium,