La Juventus ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le indicazioni per gestire l'emergenza coronavirus. Indicazioni che valgono per i calciatori così come per tutti i dipendenti. A questi la Juve suggerisce di:





"lavarsi spesso le mani e utilizzare le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;



evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;



evitare abbracci e strette di mano;



mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;



igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);



evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;



non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;



coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;



non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;



pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;



usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.



Juventus ha inoltre invitato tutti i dipendenti delle varie sedi a limitarsi agli spostamenti strettamente necessari per motivi di servizio. La Società sta mettendo in atto iniziative e misure concrete a supporto dei propri dipendenti volte a sostenere tutti, anche con particolare riguardo alle famiglie".