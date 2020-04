Come riporta Sky Sport la Juve sta cercando di capire, così come le altre squadre, quella che sarà la regolamentazione del post-crisi Coronavirus in particolar modo per ciò che riguarda i giocatori in prestito. In questo momento sono tre i "big" che la Juve aspettava di rivedere alla Continassa: Dejan Kulusevski, Cristian Romero e Luca Pellegrini. Per quanto riguarda Pjaca, invece, l'Anderlecht ha un'opzione per rinnovare il prestito iniziato a gennaio di un'altra stagione.