Il premier Giuseppe Conte ha fissato i nuovi limiti temporali per la situazione di quarantena in cui è bloccata l'Italia. Si andrà avanti, quindi, fino al 13 aprile, fino ovviamente ad ulteriori aggiornamenti che arriveranno dalla comunità scientifica. Tra le puntualizzazioni fatte dal presidente del Consiglio in conferenza stampa, anche un accenno alla questione legata alla possibilità di uscita per i minori. Ecco le sue parole: "Non esiste l'ora d'aria per i bambini. Si tratta solo di un'interpretazione delle norme, per cui se un genitore scende a fare la spesa, ha la possibilità di accompagnare con sé un minore".