Informativa al Senato del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Sulla risposta sanitaria il governo ha elaborato una strategia in cinque punti - le parole del Premier -. Il primo è mantenere e far rispettare distanziamento sociale, promuovere utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non disponibili terapia e vaccino. Vogliamo che sia commisurata alla recettività delle strutture ospedaliere delle aeree di riferimento. Anche per le misure di distanziamento sociale ci saranno alcune modifiche".



APP - "Puntiamo al "rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti esistenti e di teleassistenza con l'utilizzo delle nuove tecnologie. L'applicazione sarà offerta su base volontaria, non obbligatoria, faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazioni o pregiudizi".



SOTTO IL SUO INTERVENTO INTEGRALE IN DIRETTA