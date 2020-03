Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte parla in diretta streaming da Palazzo Chigi:



"Ho scelto di non nascondere la realtà che ogni giorno è sotto i nostri occhi. E’ la crisi più difficile dal secondo dopoguerra. Questi giorni ci lasciano immagini che non sarà facile cancellare dalla nostra memoria. Dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole, con pazienza e fiducia. Sono misure severe, ne sono consapevole. In questo momento dobbiamo resistere. Il nostro sacrificio di rimanere a casa, minimo considerato ai rischi che corrono i medici e gli infermieri, il personale delle forze dell’ordine, gli autotrasportatori. Oggi abbiamo deciso di fare un altro passo: chiudere qualsiasi attività non strettamente necessarie. Rimangono aperti i supermercati e i generi alimentari, senza alcuna restrizione. Continueranno a rimanere aperte le farmacie e parafarmacie, i servizi bancari, e i trasporti. Consentiremo solo lo svoglimento di lavoro in modalità smartworking e le attività necessarie per la produzione nazionale. Una decisione che si rende necessaria oggi per contenere e resistere all’emergenza sanitaria ed economica".