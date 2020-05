L'Inter rimanda gli allenamenti fino a quando tutti i calciatori non avranno effettuato i tamponi e saranno certi di essere negativi. Il Corriere della Sera ricostruisce la situazione in casa nerazzurra: "Tutta questa smania di ripresa non c’è - si legge -: i calciatori sono preoccupati e vogliono ritornare al lavoro in sicurezza. La difficoltà oggettiva di dover organizzare in tempi stretti e senza preavviso gli esami, sostenuti in questi giorni dai nerazzurri all’ospedale Humanitas punto d’eccellenza di Milano, ha fatto slittare la ripresa degli allenamenti. I giocatori non vogliono fare strappi alle regole, neanche il club e lo staff medico. Si va per gradi, anche per un senso etico e per non scavalcare i lavoratori chiamati al rientro in fabbriche e uffici".