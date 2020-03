Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha annunciato durante la notte le novità sul Decreto per l'emergenza Coronavirus in Italia: "Con questo decreto che firmerò nelle prossime ore, abbiamo creato due aree. Una riguarda la regione Lombardia e varie altre province - Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria - a cui applicheremo un regime di misure restrittive molto rigorose. Per questa regione più altre province del Nord, ci sarà il vincolo di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, anche all'interno dei territori. Ci si sposterà solo per motivi di salute o lavorativi, è consentito il rientro presso il proprio domicilio per chi ne avesse necessità. D'ora in poi, chi avesse più di 37,5 di febbre è fortemente raccomandato di rimanere a casa e contattare subito il proprio medico curante. Per i soggetti sottoposti alla quarantena, positivi al virus, ci sarà divieto assoluto di uscire da casa".



Così sull'aspetto sportivo, in cui il premier apre solo agli sportivi di massima serie la possibilità di scendere in campo: "Saranno consentiti gli eventi sportivi soltanto per atleti professionisti soltanto a porte chiuse".