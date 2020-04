Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha prorogato la scadenza, fissata in precedenza al 3 aprile, fino al 13 dello stesso mese, annunciando come le misure restrittive siano fondamentali per sconfiggere il coronavirus. La proroga della scadenza fa slittare anche la ripresa degli allenamenti per gli sport di ogni ordine e grado, compresa la Serie A. Ecco le sue parole: "Sospendiamo fino al 13 aprile le sedute di allenamento degli atleti. Così da evitare che le società pretendano di svolgere l'attività, anche nell'ordine di una sola seduta. Fermiamo gli allenamenti collettivi, ovviamente, ma non vuol dire che si fermano gli atleti: possono continuare a lavorare in casa".