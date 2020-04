"Potenza di fuoco". Giuseppe Conte torna a parlare. Il Premier ha dichiarato in diretta tv da Palazzo Chigi al termine del consiglio dei ministri: "Con il nuovo decreto legge abbiamo messo a disposizione liquidità immediata per le imprese italiane: 400 miliardi di euro in totale, 200 miliardi per il mercato interno e altri 200 per potenziale l’export. E' una potenza di fuoco, non ricordo un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica per il finanziamento alle imprese. Inoltre abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali, contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio. Quando tutto sarà finito, ci sarà una nuova primavera e presto raccoglieremo i frutti di questi sacrifici".

La cifra in questione sarà erogata sotto forma di prestito con garanzia dello Stato. Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora ha poi aggiunto: "Molte realtà sportive stanno affrontando una crisi senza precedenti. Dall'inizio della pandemia il mio primo obiettivo è stato evitare che anche una sola realtà dovesse chiudere, perché lo sport è linfa del territorio. Il modo migliore per celebrare la Giornata internazionale dello sport è con atti concreti. Per la prima volta federazioni, discipline associate, enti di promozione, associazioni e società dilettantistiche avranno lo stesso trattamento delle piccole e medie imprese. Infatti con il decreto sono stati creati presso l'Istituto di Credito Sportivo, nel Fondo di Garanzia e del Fondo contributi interessi per l'impiantistica sportiva, i rispettivi comparti per operazioni di liquidità. Strumenti, che consentiranno di garantire integralmente 100 milioni di finanziamenti a tasso zero per i soggetti sportivi che non possono accedere al Fondo di garanzia per le Pmi. Gli strumenti affidati all'Ics faranno ridurre tempi e oneri per chi ha necessità di liquidità, per poter ripartire con le attività e valorizzare la funzione etica, civile e sociale dello sport".