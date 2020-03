Un uomo è stato arrestato a Torino con l'accusa di spaccio di stupefacenti. Come riporta La Stampa, un fattorino di Glovo (all'oscuro di cosa facesse il rider) è stato fermato e arrestato in città. Faceva consegne a domicilio ma allo stesso tempo consegnava anche le dosi ai suoi clienti. Italiano di 42 anni, l'uomo è stato fermato dai carabinieri della compagnia San Carlo in Corso Agnelli angolo Corso Sebastopoli alle 19, dopo aver bruciato un semaforo rosso. Nel contenitore del cibo aveva 178 grammi di stupedacente tra marijuana e cocaina. In casa gliene sono stati trovati altri 28 di marijuana e 15 di cocaina.