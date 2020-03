L'edizione odierna di Repubblica parla del piano della Lega Calcio per salvare il campionato di Serie A nel caso in cui un tesserato sia contagiato da Coronavirus. Un'ipotesi che nessuno si augura ma che non è impossibile e impone di avere un piano già scritto e deciso per seguire una roadmap nel caso si avverasse. La data del Consiglio di Lega è giovedì 12, si discuterà soprattutto di come salvare la Serie A in caso di contagio perché se avvenisse almeno due squadre dovrebbero andare in quarantena. La Lega ha annunciato anche di aver promosso una riunione dei medici sociali dei club per la tutela della salute degli atleti e degli addetti ai lavori. L'obiettivo è prevenire il più possibile perché in caso di contagio un blocco irreversibile del campionato sarebbe altissimo.