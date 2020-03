Come reagisce il calcio europeo al Coronavirus? Lo racconta il Corriere dello Sport. A partire dalla Spagna, dove i contagi sono in forte aumento e la Liga è pronta a fermarsi, in attesa che intervenga il Ministero della Cultura dello Sport; in Germania oggi arriverà invece l'annuncio: si giocherà a porte chiuse, gli stadi della Bundesliga dunque si svuotano. Niente pubblico invece in Francia: al massimo 1000 spettatori negli stadi francesi. "Siamo in un contesto eccezionale, dobbiamo restare uniti", ha raccontato il ministro Maracineanu.