La Serie A si sta ancora interrogando su quando e come ripartire, così, tra le ipotesi, c'è anche quella che il campionato possa ripartire a luglio. Una data insolita, certamente, che porterebbe il calcio a ridisegnare le sue scadenze, specialmente per quel che riguarda i contratti. Infatti, la data termine del 30 di giugno è ricorrente, non solo nelle scadenze degli accordi con i singoli calciatori, ma anche per le questioni dei prestiti. Così, se non ci fossero proroghe, la Juventus potrebbe ritornare in campo a luglio con qualche volto nuovo. Come Dejan Kulusevski, in prestito al Parma da gennaio, ma anche Cristian Romero, centrale del Genoa che la Juventus ha "parcheggiato" da un anno e mezzo sotto la Lanterna. Infine, ci sarebbe anche Luca Pellegrini, terzino sinistro del Cagliari arrivato la scorsa estate dalla Roma. Infine, ci sarebbe anche da ricollocare ​Perin, Pjaca, Del Fabro, tutti di rientro.