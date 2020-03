Sotto sotto, fa quasi sorridere pensare che il coronavirus possa bloccare l'attività che forse, più di tutte, si presta alla clausura di questi giorni. Eppure, anche il campionato di PES, ​eFootball.Pro, è stato sospeso per l'allerta da Covid-19. Come ha comunicato Konami con una nota ufficiale, la giornata di campionato - a cui partecipa anche la Juventus - prevista per il 7 marzo a Barcellona è stata rinviata a data da destinarsi.



Konami ha fatto la sua mossa, ma anche EA Sports potrebbe seguire a ruota. Infatti, in ballo c'è anche la neonata eSerie A, la nuova lega di Fifa 20 lanciata in collaborazione con la Lega Calcio. Come riporta Calciomercato.com, n​ei prossimi giorni è previsto il draft da cui le squadre attingeranno i giocatori arrivati dalle qualifiche online per completare i propri roster, con la fase a gironi che dovrebbe prendere il via il 23 marzo con il tabellone Fifa (a inizio aprile quello PES). Sono quindi attese comunicazioni dalla Lega di A e da Infront e PG Esports, organizzatori del torneo, in vista anche delle Final Eight che, secondo indiscrezioni, dovrebbero tenersi a Milano a inizio giugno.