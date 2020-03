"Se entro sul parquet e non ci sono spettatori, non gioco. Io vado in campo per i miei compagni, manche per loro. Non ho mai giocato una partita senza spettatori. Questa non è l'Europa". E' questa la dura reazione di LeBron James alla possibilità di giocare partite di NBA a porte chiuse per il dilagare del Coronavirus. Negli USA non c'è la stessa emergenza di Italia ed Europa ma l'NBA ha chiesto alle squadre di prepararsi all'evenienza di giocare a porte chiuse, come nel campionato italiano. Una possibilità che non trova d'accordo il campione.