Attraverso una circolare inviata ai prefetti, il Viminale fa chiarezza sulle restrizioni di assembramento e spostamenti per coronavirus: "È da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione - si legge sulla circolare -". E' possibile invece camminare "in prossimità della propria abitazione".