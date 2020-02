Lo Juventus Museum resterà chiuso fino al 29 febbraio. La decisione recepisce le disposizioni dell’”Ordinanza Contingibile e Urgente n.1” del 23 febbraio 2020, di Ministero della Salute e Regione Piemonte. Si specifica altresì che, durante lo stesso periodo, saranno sospesi anche gli Stadium Tour.



E' quanto recita il comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus, che aggiunge anche: "Decisione presa in ottemperanza alle disposizioni di Ministero della Salute e Regione Piemonte". Prevenzione e grande attenzione al caso che sta coinvolgendo diverse regioni nel nord Italia e che la Juve non vuole sottovalutare. Dopo le gare rinviate in Serie A oggi, ecco un'altra scelta in questa direzione.