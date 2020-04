3









Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano da ambienti politici l'ex ad di Vodafon Vittorio Colao è l'uomo scelto da Conte per presiedere la task force che farà rapporto direttamente alla Presidenza del Consiglio per la ricostruzione economica del paese dopo lo shock causato dal coronavirus. Colao conosce bene le implicazioni mediche e sociali. E' nato a Brescia il 3 ottobre del 1961, uno dei territori più colpiti nello stivale. CURRICULUM - Laureato in Economia e Commercio alla Bocconi, ha ottenuto un MBA all’Università di Harvard. Dopo aver lavorato alla Morgan Stanley a Londra è tornato a Milano per unirsi alla Mckinsey & Company. Nel 1996 è diventato AD Omnitel Pronto Italia e dal 2001 è stato CEO regionale di Vodafone per l’Europa meridionale. Dal 2002 è entrato nel consiglio di amministrazione ed è stato AD anche di Rcs MediaGroup, dal 2004 al 2006, tornando a Vodafone dal 2008 al 2018, come AD.