Dopo la positività di Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, nella notte il Chelsea ha comunicato, con una nota sul proprio sito ufficiale, che anche Callum Hudson-Odoi è risultato positivo al coronavirus. Tutta la squadra andrà ora in isolamento, e seguirà le indicazioni sanitarie del governo. Il club inglese ha reso noto che il giocatore ha manifestato sintomi simili al raffreddore da lunedì, e da quel momento non è più sceso in campo per precauzione. Resta ora da capire se, come sembra, la Premier League verrà sospesa. Non sembra più in dubbio invece il rinvio della sfida in Champions con il Bayern Monaco.