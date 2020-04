L'ex medico della Nazionale di calcio italiana Enrico Castellacci, attualmente presidente dell'Associazione medici italiani di calcio, fa il punto sull'attuale emergenza sanitaria a Radio Bruno: "Un caso di Coronavirus dopo la ripresa del campionato sarebbe una catastrofe...In Cina sono due mesi in anticipo rispetto a noi, hanno appena ripreso ad allenarsi e non hanno ancora deciso la data di ripresa del campionato. Ci vuole molta precauzione. Capisco che portare a termine questo campionato tamponerebbe un po' la debacle finanziaria, però ci vuole buonsenso, non solo civico ma anche medico".



RIPRESA IN GERMANIA - "Onestamente non condivido molto. Il calcio è uno sport di contrasto, si possono fare allenamenti tecnici, tattici ma prima o poi la partitella va fatta. Non è facile tener lontano un virus anche se si adottano determinate misure negli allenamenti. Il mondo del calcio non è solo serie A, ci sono B, C e D e una squadra della terza serie non può avere lo stesso potenziale delle squadre di A".