Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, è stato intervistato da La Stampa, parlando della eventuale ripresa del campionato: “Avevo detto che non era un’eresia bloccare tutto. In Cina, nonostante due o tre mesi di vantaggio sull’emergenza coronavirus, non si parla ancora di ripresa del campionato. Nella teoria, le indicazioni date dalla commissione tecnico-scientifica della Figc sono corrette. Però, pongo un quesito. Tutte le società possono mettere e mantenere in sicurezza i centri sportivi? Le strutture sono adatte per creare tanti piccoli spogliatoi? E per quanto riguarda i tamponi, che staff medico servirebbe? Per me la maggioranza dei club del nostro calcio non può. In più, i medici si troverebbero soli con troppo lavoro”.