Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'emergenza coronavirus: "La volontà di molte società è quella di portare a termine questa stagione, credo sia la cosa più giusta e me lo auguro con il cuore. Penso che non dovremmo andare oltre fine luglio. Ora dobbiamo cercare di portare a termine questo torneo, per evitare ricorsi. I dirigenti non possono sbagliare. Abbiamo iniziato a parlare coi giocatori la settimana scorsa, tenendo in mente il fatto che alcuni hanno più disponibilità di altri. Sono i primi che sanno che devono fare qualcosa, basta che venga fatto per la società e per il sistema. Il loro contributo non sarà sufficiente, il mondo calcio è lo stesso delle grandi aziende che sono in difficoltà. Ci deve essere buonsenso da parte di tutti. Sappiamo benissimo le difficoltà che ci sono e quante aziende siano in crisi. Il calcio è una grande azienda, alimentata da pubblico, TV e sponsor. Mancando questi introiti andiamo in grossa difficoltà".