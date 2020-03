C'è l'accordo sulla Serie A, c'è una Champions che proseguirà a porte chiuse per alcune settimane e c'è una Coppa Italia che ancora latita a trovare date e intesa. Il Consiglio di Lega, riunitosi ieri, ha lasciato nel limbo Juventus-Milan e Napoli-Inter, ritorno delle semifinali della Coppa nazionale, per cui si attendono i risultati del prossimo turno ad eliminazione diretta delle competizioni europee, che in caso di uscita prematura delle italiane (soprattutto dell'Inter) libererebbe date preziose nel calendario. Diverse, però, le idee al momento, tra cui quella di giocare la fase finale della Coppa Italia in coda di stagione dopo l’ultima giornata di campionato, fissata al 24 maggio, ma con collocazione diversa da Roma. Nyon non darà il via libera alla finale di Coppa Italia il 20 maggio all’Olimpico perché risulta impossibile ottenere una proroga al rilascio obbligatorio dello stadio per gli Europei, fissato al 18 maggio. E proprio gli Europei costituiscono un problema nella gestione della competizione.



FINAL FOUR - Ecco perché nasce l'idea Final Four: come scrive Tuttosport, si pensa di per concentrare gli ultimi impegni di Coppa Italia nell’ultima settimana di maggio. Ma tutto dipenderà dall’andamento nelle coppe europee di Inter, Juve e Napoli. IN ESTATE - L'ulteriore alternativa sarebbe giocare in estate, una volta terminati tutti gli impegni. Come scrive la Gazzetta, fra i sussurri c’è pure quello che vorrebbe un suo spostamento in agosto, modello prima Supercoppa. Tra le idee, tutte da verificare, esiste anche l’ipotesi di un torneo estivo a quattro tra le semifinaliste Juve, Inter, Napoli e Milan.