Fabio Cannavaro avvisa l'Italia. Per uscire dall'incubo coronavirus bisogna seguire l'esempio della Cina. Le persone devono cambiare abitudini ma non è facile: "Faccio l’esempio di casa mia - dichiara l'ex difensore della Juve a La Gazzetta dello Sport -.Non ci si deve proprio muovere dalla propria abitazione, per venirne fuori da questa situazione. Fa bene il governatore della Campania De Luca a essere severo. Gli scugnizzi che si credono immortali devono sapere che questo virus è... democratico. Colpisce proprio tutti. Vedete cosa sta succedendo con i contagi anche fra i calciatori. E poi tutti avete genitori, nonni: se voi ve la cavate loro faranno fatica a trovare un posto in terapia intensiva per salvarsi". QUI L'INTERVISTA COMPLETA A CANNAVARO.