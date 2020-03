Messaggi dalla Cina. L'ex difensore della Juventus, che ha vestito anche le maglie di Napoli, Parma, Inter, e Real Madrid, e oggi allenatore del Guangzhou Evergrande campione in carica del campionato cinese, è intervenuto ai microfoni di Dazn facendo il punto sull'emergenza coronavirus lì in Cina: "Qui le cose stanno tornando alla normalità". Cannavaro si trova nel primo Paese colpito dal covid19, prima che si diffondesse piano piano in tutto il mondo colpendo soprattutto il nostro Paese ( QUI il risultato del bollettino di oggi 30 marzo della Protezione Civile)