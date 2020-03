L'emergenza coronavirus ha gettato il calcio, e più in generale lo sport, nel caos. Problemi europei, non solo italiani, che sono ancora in via di risoluzione. Si va verso un calcio sempre più a porte chiuse - è già ufficiale il provvedimento del governo per la chiusura degli stadi fino al 3 aprile - in tutte le manifestazioni e gli eventi, con anche scuole e università che resteranno chiuse fino al 15 marzo. Dopo una lunga diatriba la Serie A è giunta a questa conclusione, che permette di proseguire il campionato con regolarità e senza stravolgere i calendari, ma soprattutto di concluderlo entro i tempi concordati con i vertici internazionali, prima degli europei. Ma i problemi potrebbero non essere finiti.



Perché la domanda è piuttosto semplice: cosa succederebbe se - malauguratamente - in Serie A venisse riscontrato un caso di coronavirus? Se un giocatore, un allenatore o una figura in costante contatto con i calciatori della propria squadra e/o di quelle avversarie risultasse positivo? Beh, risponde il Corriere dello Sport, si può già immaginare che, qualora venisse trovato un positivo tra i club, diventerebbe impossibile concludere il massimo campionato. Intanto l’Uefa istituirà un comitato di lavoro per l’emergenza Coronavirus, con un rappresentante per ciascuna Lega. Quello per la serie A sarà De Siervo.