Dopo la decisione di chiudere gli stadi al pubblico, il Gruppo Scientifico dei medici sportivi di Serie A ha disposto due giorni fa le misure necessarie per evitare la diffusione del coronavirus nel calcio, inviando ai club un documento composto da 21 regole da adottare. Regole che riguardano non solo i calciatori, ma anche dipendenti, addetti ai lavori e dirigenti. Molte di queste disciplinano il comportamento che gli atleti devono tenere: evitare il contatto fisico con i tifosi, dunque stop a selfie e autografi, per le interviste utilizzare un unico microfono da disinfettare ogni volta e in caso di vittoria di un trofeo, niente premiazioni. E per i raduni delle Nazionali? È prevista la presenza di un Medico di Federazione che posso preventivamente valutare la condizione di ogni giocatore. I soggetti a rischio verranno isolati. Ecco parte del comunicato visibile sul sito della Juventus



"I CONTATTI A RISCHIO

Informarsi dagli atleti e dal personale societario se ci sono stati eventuali contatti in prima persona o all’interno del proprio ambito familiare con persone rientrate da zone a rischio o in quarantena.



LO SCREENING MEDICO SPORTIVO

Utilizzare la visita medico-sportiva quale fondamentale strumento di screening, attraverso un’attenta anamnesi ed esame obiettivo per l’individuazione di soggetti potenzialmente a rischio immunitario o con sintomatologia.



I RADUNI DELLE NAZIONALI

In caso di raduni nazionali o di atleti o di manifestazioni di circuito internazionale autorizzate anche all’estero, prevedere sempre la presenza di un Medico di Federazione che possa valutare clinicamente, a livello preventivo, tutti i partecipanti, identificando eventuali soggetti a rischio e adottando le più idonee misure di isolamento, seguendo adeguate procedure gestionali secondo gli indirizzi del Ministero della Salute.



I MEDICI SOCIALI

Lo staff medico deve monitorare con attenzione i Paesi verso cui si è diretti o da cui si rientra, secondo le indicazioni del Ministero della Salute. La FMSI ha istituito un collegamento diretto e indirizzi di posta elettronica specifica per tutti i Medici Federali, che sono il punto di riferimento delle Società e degli Atleti, per un più efficace coordinamento delle informazioni grazie alla linea diretta fra Ministero della Salute, Ministero dello Sport, Coni e FMSI.



NIENTE PREMIAZIONI

Evitare premiazioni o altre forme di contatto con il pubblico (es. club o manifestazioni varie)



IL RISCHIO DELLE INTERVISTE

Utilizzare un unico microfono nelle interviste da disinfettare ogni volta (quindi non vari microfoni tenuti in mano dal giornalista)



EVITARE IL CONTATTO CON I TIFOSI

Uscire dal centro di allenamento e/o dallo stadio nel bus della squadra o sull'auto privata evitando il contatto fisico con tifosi (es. evitare selfie, autografi e abbracci)."