Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala sono ancora positivi al coronavirus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i primi due sono ancora positivi al tampone mentre l'argentino sta aspettando i risultati dell'ultimo test effettuato in questi giorni. Tutti e tre, tuttavia, sono in buone condizioni come testimoniato anche dai video pubblicati da alcuni di questi nei propri profili Instagram. "Matuidi è in grande ripresa e ha una gran voglia di competere", scrive Tuttosport. Buone notizie anche per Dybala e Rugani, come confermato anche dalle rispettive fidanzate. Tutti sono in attesa di un doppio tampone negativo che per confermare la completa guarigione.