Il Siviglia adesso è in crisi. Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio molte imprese e di conseguenza anche i club di calcio. Tra questi figura anche Il club andaluso che ha deciso di mettere in cassa integrazione lo staff e i giocatori. Il Siviglia ha applicato per i calciatori delle squadre maschili, femminili e staff tecnico il cosiddetto l'ERTE, sostanzialmente il regime di cassa integrazione. Cosa comporta? Riduzione dello stipendio del 70%. Lo stesso hanno deciso, in maniera volontaria, anche i membri del Consiglio di amministrazione ed i dirigenti hanno deciso per la riduzione degli emolumenti. Anche il calcio soffre il COVID19.