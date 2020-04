La Protezione Civile, come di consueto, ha emesso il bollettino giornaliero dei dati sul coronavirus. Rallenta il numero dei nuovi contagi in Italia e quello dei decessi: oggi i nuovi casi sono 4.316, 489 in meno di ieri. Per la prima volta il trend di crescita scende a 3,5%. La lista dei decessi si allunga di altre 525 vittime per un totale di 15.887, un decremento sensibile rispetto ai morti di ieri, pari a 681. Resta più o meno stabile il numero delle persone che in questo momento convivono con il virus, oggi sono 2.972 in più, dato leggermente in crescita rispetto a 24 ore fa. Ma per la prima volta scende il numero delle persone ricoverate nei reparti Covid-19, 61 in meno di ieri e scendono per il secondo giorno consecutivo i ricoverati in terapia intensiva, oggi 17 meno di ieri​.