Matteo Calamai, centrocampista del Rimini, ha parlato a tuttoc.com anche della scelta della Juve di tagliare gli stipendi dei propri calciatori: “Il gesto è sicuramente importante e significativo, trovo molto giusto che chi possa permettersi certi tipi di gesti o azioni lo faccia in questo momento di difficoltà. Questa situazione è davvero difficile, molto di noi sono distanti dalle famiglie e sapere che ogni giorno la situazione peggiora non è bello. Poi il campo ci manca, ma la salute è più importante di qualsiasi altra cosa. Ripartenza? Qualora dovessimo stare fermi fino a inizio maggio sarebbe poi complicato riuscire a concludere i campionati. Noi speriamo di poterli finire, anche perché vorrebbe dire che abbiamo sconfitto questo virus e non ci sarebbero più pericoli".