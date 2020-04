Il presidente del Cagliari Giulini annuncia che i calciatori del Cagliari hanno deciso di tagliarsi parte dello stipendio rinunciando (per ora) ad una mensilità: "Sono stati alcuni giocatori e tesserati - le parole di Giulini alla tv locale Videolina - a cercarmi per chiedere in che modo poter dare una mano e tutti hanno mostrato un grande senso di responsabilità e appartenenza rinunciando a una mensilità. Questo ci aiuta. La stima dei quattro milioni di danni per la società si avvicina alla realtà. Questa stima non include i diritti televisivi. Se si dovesse perdere anche quelli sarebbe una catastrofe, non basterebbe certo quella mensilità. Vedremo in quel caso cosa fare per aprile e maggio, con molta serenità".